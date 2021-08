Zurich : Puni pour avoir espionné les mails de ses professeurs

Entre 2014 et 2016, un homme a piraté le système informatique de l’École polytechnique fédérale de Zurich et épié le compte de 130 professeurs, puis modifié ses notes.

Il y a cinq ans et demi, un homme âgé aujourd’hui de 33 ans a été pris en flagrant délit de piratage du système informatique de l’École polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ). À l’époque, les enquêteurs avaient pensé que le prévenu préparait un gros coup. Il avait placé ce qu’on appelle des «keyloggers» sur les claviers afin de pouvoir enregistrer chaque frappe. Il a ainsi pu découvrir les mots de passe de 130 comptes de professeurs, étudiants et autres employés de l’EPFZ. Il a ensuite téléchargé des données privées et modifié ses notes d’examens dans le système.

«J’ai pris ce qui m’intéressait»

Cet Allemand a également installé des caméras près de coffres-forts afin de connaître les combinaisons pour les ouvrir et ainsi réussi à faire main basse sur des dizaines de milliers de francs. À son palmarès, il faut ajouter le vol de tablettes, ordinateurs portables, clés USB, timbres, badges vierges, etc. Quand on lui demande pourquoi il a volé tout cela, il répond «Je n’avais rien en tête. J’ai juste pris ce qui m’intéressait.» L’impression qu’il a donnée jeudi lors de sa comparution devant le juge à Zurich laisse à penser que ce n’est pas un terroriste en puissance qui est accusé, mais plutôt quelqu’un de psychologiquement très éprouvé. «Ce que j’ai fait est stupide et mal. La vie est pour moi une suite de souffrances et je n’ai rien fait pour rendre le monde meilleur», a-t-il déclaré, rapporte le «Tages-Anzeiger».