Un Serbe habitant le canton d'Argovie, âgé de 36 ans et père de trois enfants, a commis trois vols avec le fils d'une connaissance, âgé de 14 ans, il y a presque trois ans de cela. A leur palmarès: deux attaques contre des shops de stations-services, à Dielsdorf (ZH) et Riedikon (ZH), ainsi qu'un vol chez une retraitée âgée de 75 ans, à Niederglatt (ZH).

En première instance, en avril 2019, le prévenu avait été condamné à cinq ans de prison et à une interdiction de séjour en Suisse de sept ans. L'avocat de la défense et le procureur ayant fait appel de cette décision, l'affaire a donc été portée devant la Haute Cour de Zurich.

Braquages par nécessité

«Alors, le gamin a fait le sale boulot parce que vous étiez trop lâche?» a questionné le juge. «L’ado est bien plus coupable que moi. Je n'aurais pas fait ça tout seul», a répondu le prévenu. Lorsque le juge lui a demandé s'il n'avait pas simplement profité du jeune garçon, il a répondu: «Non, je ne suis pas un criminel!»

Lourde peine requise

Le procureur, Adrian Kaegi, a réclamé une peine de huit ans de privation de liberté et une expulsion de Suisse de dix ans. Mais pour l'avocat de l'accusé, le motif du crime n'était pas la cupidité. Son client était dans une situation désespérée en raison d'une amende exceptionnelle. «Il a réglé l'amende avec le butin deux jours après le braquage.» Et l’avocat de donner sa version du dossier: «Le crime est le fait du jeune, le mobile celui de mon client.» Il a plaidé pour une peine de prison avec sursis de 22 mois et aucune expulsion du pays. Comme son client a déjà passé trois ans en prison, il aurait dû être dédommagé à hauteur de 79’000 francs pour le temps passé en trop derrière les barreaux.