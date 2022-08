Foot amateur vaudois: Puni pour avoir menacé un coéquipier de son fils avec un couteau

Le président de la commission de jeu et fair-play de l’ACVF a tenu parole. Deux spectateurs qui avaient eu des comportements inadmissibles lors de matches de ligues régionales ont à leur tour grossi les rangs de la base de données Hoogan, qui répertorie toutes les personnes indésirables dans les enceintes de football et de hockey sur glace, sur le plan national.

Les deux individus visés sont des spectateurs. Ils ont été sanctionnés respectivement de 2 et de 3 ans d’interdiction de stade. Le premier s’en était pris à un joueur de l’équipe adverse à la mi-temps de la rencontre de 2e Ligue opposant Thierrens à Chavornay, le 22 mai dernier. L’homme, connu défavorablement par le club hôte, avait mis un coup de poing et cassé une dent à sa victime. Le second avait poussé le bouchon encore un peu plus loin lors du match de 3e Ligue mettant aux prises La Sarraz-Eclépens II et Prilly-Sports, le 4 juin dernier. Le père d’un joueur visiteur s’était rendu coupable d’agression et menace avec une arme blanche. À l’issue de la rencontre, il avait brandi un couteau en direction d’un… coéquipier de son fils (!). Dans les deux cas, une plainte pénale a été déposée.