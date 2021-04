Lausanne : Puni pour sa méga fiesta de l’automne, le Great n’ouvrira sa terrasse qu’en juin

Les images de clients dansant et chantant à l’intérieur de l’établissement, sans masque ni distanciation sociale, ont valu une sanction à un célèbre bar de la capitale vaudoise.

C’était la «der», la soirée à ne pas rater avant la fermeture générale des établissements publics. Début novembre, des dizaines de clients s’étaient retrouvés au Great Escape, à Lausanne, et avaient mis une ambiance de folie dans ce célèbre bar. Mais des images de cette méga fiesta avaient circulé et on y voyait clairement que ni le port du masque ni la distanciation sociale n’avaient été respectés. Une semaine après, on déplorait un mini-cluster , avec au moins huit cas de contamination imputables à cette soirée. Dénoncé aux autorités cantonales, l’établissement avait tout de même pu rouvrir en décembre, au grand dam du président de GastroVaud, qui avait dit à «24 heures» espérer une «amende conséquente».

Si la punition a un peu tardé à venir, elle est bien là. Et elle sera peut-être plus lourde qu’une sanction financière. En effet, comme le révèle «Le Temps», la terrasse du Great Escape n’a pas été autorisée à ouvrir ce lundi. Située sur une grande esplanade dominant la place de la Riponne, elle est pourtant l’une des plus prisée de Lausanne. Le bar, et de fait sa terrasse, ne pourra pas rouvrir avant le 18 juin, a indiqué le chef de la police cantonale du commerce au quotidien. Dans son malheur, l’établissement a tout de même eu la chance de voir sa suspension de 4 mois entrer en force en février, alors que tous les cafés, bars et restaurants du pays étaient de toute façon privés d’accueillir des clients.