Vaud: Punie par les juges pour avoir gardé les garanties de loyer de ses locataires 

En septembre 2017, trois personnes originaires d’Asie ont loué un appartement à Epalinges (VD) pour 3’600 francs par mois. En mai 2018, la propriétaire des lieux a résilié le bail mais un an plus tard, les anciens locataires courraient toujours derrière leur garantie de loyer de 9’600 fr. En juin 2021, ils ont fini par porter plainte pour abus de confiance.

Un autre cas tout a fait similaire concerne quatre autres locataires, également asiatiques, qui payaient un loyer de 4000 francs. La même propriétaire, âgée d’une soixantaine d’année, leur a donné leur congé en juin 2019. Après l’état des lieux de sortie, elle a omis de leur restituer la garantie de loyer de 12’000 francs. Plus d’une année plus tard, il n’avaient pu récupérer que 3000 francs. Ils ont alors perdu patience et saisi la justice à leur tour en juin 2021.