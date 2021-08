Zurich : Punie pour avoir laissé son chien dans une auto au soleil

Une femme a été condamnée pour avoir «oublié» son toutou dans une voiture alors qu’il faisait 30,9 degrés dehors. L’animal a agonisé; il a passé deux heures et demie dans l’habitacle.

C’était au début d’un mois de septembre. Une femme laisse son chien, Oski, dans sa voiture, puis va faire le dîner. À l’issue du repas, elle papote et «oublie» son compagnon à quatre pattes qui est bloqué dans l’habitacle. Deux heures et demie plus tard, elle constate qu’Oski est mort, victime d’un accident cardiovasculaire. Par ordonnance pénale, la femme a écopé d’une peine de 140 jours-amende à 50 francs et d’une amende de 1200 francs. Elle doit également payer 1000 francs de frais et 80 francs de dépens.

Le drame d’Oski n’est pas un cas isolé, rappelle le «Tages-Anzeiger». Selon la fondation «Tier im Recht», 143 cas similaires ont été recensés en Suisse entre 2016 et 2019, et de nombreux autres non signalés s’ajoutent à ceux-ci. Une spécialiste des chiens connaît le problème. «L’énorme chaleur dans la voiture est très dangereuse car les chiens ne peuvent réguler leur température qu’en haletant. Entrouvrir la fenêtre ne sert à rien.» De plus, la voiture est parfois parquée à l’ombre mais le soleil tourne et l’habitacle devient un four. Même une température externe de 20 degrés peut grimper à 50 dans la voiture.