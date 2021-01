Zurich : Punie pour avoir trop câliné le chat de sa voisine

S’occuper trop souvent de l’animal de compagnie de son voisin est punissable. À Eglisau (ZH), une femme s’est vu infliger une amende de 700 francs pour cette raison.

Depuis des mois, un chat roux est au cœur d’une affaire qui implique sa propriétaire, une voisine, la police, la justice et les habitants du quartier, rapporte le Zürcher Unterländer. La veille de Noël, un jugement a été rendu: la voisine a été condamnée à une amende de 700 francs assortie de 550 francs de frais de justice pour «appropriation illicite mineure». Elle est accusée de s’être trop acoquinée avec le chat de la plaignante.

Pour planter le décor, il y a d’un côté la propriétaire de Mici, une dame de 70 ans, et de l’autre une voisine qui a rebaptisé de chat Mautsch. Cette dernière est accusée d’avoir à plusieurs reprises donné à manger au chat et de l’avoir «littéralement enfermé», également durant la nuit, l’empêchant de sortir même lorsqu’elle ouvrait la porte. Les faits s’étant produits à de multiples reprises, la maîtresse du chat s’est plainte et des habitants du quartier ont écrit à la personne qui le «séquestrait» d’arrêter.