États-Unis : «Putain de cinglé», «enculé corrompu»: ce qu’Obama pense vraiment de Trump

Le peu d’estime que le démocrate voue à son successeur n’est un secret pour personne, mais le premier est toujours resté mesuré dans ses propos. En coulisses, c’est tout autre chose.

Journaliste à «The Atlantic», Edward-Isaac Dovere publie cette semaine son livre intitulé «Battle for the Soul: Inside the Democrats' Campaigns to Defeat Donald Trump». Cet ouvrage, que le «Guardian» a pu consulter, raconte comment les démocrates s’y sont pris pour battre le républicain en 2020. Le mépris que Barack Obama porte à son successeur n’est un secret pour personne. Mais c’est la première fois que les sentiments du démocrate à l’égard de son rival sont rapportés avec un tel tranchant.