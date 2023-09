Putsch au Gabon: le général Oligui a prêté serment

Le général Brice Clotaire Oligui Nguema, qui a renversé Ali Bongo Ondimba , a prêté serment lundi au Gabon en tant que président d’une période de transition. Il a promis des élections dans un second temps, sans en préciser la date. «Je jure devant Dieu et le peuple gabonais de préserver en toute fidélité le régime républicain», «de préserver les acquis de la démocratie», a notamment déclaré le général devant des juges de la Cour constitutionnelle. Il portait un en costume d’apparat rouge de la Garde républicaine (GR), l’unité d’élite de l’armée qu’il commandait.

«Un coup d’Etat institutionnel»

Depuis, le général Oligui a enchaîné, à un rythme effréné, des heures de discussions très médiatisées avec l’ensemble des «forces vives de la Nation». Il a consciencieusement pris des notes et répondu longuement aux interrogations et doléances.

Corruption

Le nouvel homme fort de Libreville martèle qu’il a fait de la lutte contre la corruption et la mauvaise gouvernance son principal cheval de bataille avec le «redressement de l’économie» et la redistribution des revenus et richesses du pays aux populations. Il a promis vendredi d’organiser «des élections libres, transparentes, crédibles et apaisées». Mais ceci seulement après avoir fait adopter, «par référendum», une nouvelle Constitution pour des «institutions plus démocratiques» et «respectueuses des droits humains». «Sans précipitation», a-t-il précisé.