ONU : Putsch en Birmanie: réunion en urgence du Conseil de sécurité

Le coup d’État mené lundi par l’armée birmane et l’arrestation d’Aung San Suu Kyi sont fermement condamnés par la communauté internationale.

Le Conseil de sécurité de l’ONU tiendra une réunion d’urgence mardi matin sur la situation en Birmanie. Cette décision intervient après un coup d’État mené par l’armée, qui a arrêté la cheffe de facto du gouvernement civil Aung San Suu Kyi, proclamé l’état d’urgence pour un an et placé ses généraux aux principaux postes. Ce putsch a été condamné la communauté internationale, dont le président américain Joe Biden et le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE).