Corée du Nord : Pyongyang a procédé à un tir d’essai de missile hypersonique

La Corée du Nord a confirmé jeudi avoir procédé à un tir d’essai de missile hypersonique, pour la deuxième fois en quelques mois.

Un missile hypersonique est plus rapide et plus maniable qu’un missile standard, ce qui le rend plus difficile à intercepter pour les systèmes de défense, pour lesquels les États-Unis dépensent des milliards de dollars. Les missiles hypersoniques atteignent généralement Mach 5, soit cinq fois la vitesse du son.