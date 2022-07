Corée du Nord : Pyongyang a tiré avec des lance-roquettes multiples, selon Séoul

«Nos militaires ont repéré des trajectoires de vols entre 18h21 et 18h37 environ aujourd’hui», a expliqué l’état-major sud-coréen dimanche.

Situation «surveillée de près»

L’armée sud-coréenne a détecté des «trajectoires de vols» qui sont vraisemblablement des tirs d’artillerie nord-coréens , a déclaré l’état-major interarmées de Séoul. «Nos militaires ont repéré des trajectoires de vols soupçonnées d’être des tirs de lance-roquettes multiples de la Corée du Nord entre 18h21 et 18h37 environ aujourd’hui», a expliqué l’état-major, sans en préciser le nombre.

«Nos militaires ont renforcé leur surveillance et leur vigilance, et maintenu une posture de préparation approfondie, en étroite coopération avec les États-Unis», a-t-il ajouté. Le bureau présidentiel de la sécurité nationale a tenu une réunion sur ces tirs et affirmé qu’il «surveillait de près» la situation en cas de nouveaux tirs de Pyongyang.