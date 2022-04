Corée du Nord : Pyongyang affirme avoir testé un nouveau système d’armement

L’armée nord-coréenne a testé un nouveau système d’armement visant à améliorer l’efficacité de ses armes nucléaires tactiques.

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a observé le test de la nouvelle arme tactique guidée qui augmentera la puissance de feu de l’artillerie de longue portée et améliorera «l’efficacité du fonctionnement des armes nucléaires tactiques de la RPDC (République populaire démocratique de Corée) et la diversification de leurs missions de puissance de feu», a déclaré l’agence de presse KCNA sans préciser la date exacte de ce tir d’essai.

Vers un septième essai?

Les analystes et les responsables sud-coréens et américains avaient également estimé qu’un essai nucléaire était possible lors de cet important anniversaire. Les célébrations de l’anniversaire ont eu lieu trois semaines après que la Corée du Nord a organisé son plus grand test de missile balistique intercontinental jamais réalisé – la première fois que l’arme la plus puissante de Kim Jong-un a été tirée à pleine portée depuis 2017.