Corée du Nord : Pyongyang annonce avoir testé un missile antiaérien

Après un relatif calme ces derniers mois, les essais militaires du régime nord-coréen semblent avoir repris depuis plusieurs jours.

AFP PHOTO/KCNA VIA KNS

Bientôt une réunion du Conseil de sécurité de l’ONU?

Ces tests ont provoqué la consternation internationale, avec les États-Unis accompagnés de la France et du Royaume-Uni appelant à une réunion d’urgence au Conseil de sécurité de l’ONU. Les programmes d’armes nucléaires et de missiles balistiques du pays sont interdits par des résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies, et il fait l’objet de multiples sanctions internationales en conséquence.