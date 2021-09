Corée du Nord : Pyongyang annonce avoir testé un missile hypersonique

L’armée sud-coréenne avait, un peu plus tôt ce mardi annoncé le lancement d’un projectile par la Corée du Nord peu après l’avoir détecté.

Les missiles hypersoniques sont beaucoup plus rapides que les missiles balistiques ou de croisière classiques. Ils sont aussi beaucoup plus difficiles à détecter et à intercepter par les systèmes de défense antimissile, pour lesquels les États-Unis dépensent des milliards de dollars.