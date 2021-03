Asie : La Corée du Nord annonce un nouveau «projectile tactique guidé»

Selon l’agence KCNA, les deux projectiles ont atteint leurs cibles à 600 km des côtes et pouvaient emporter chacun une charge utile de 2,5 tonnes.

«Menace»

Jeudi, après avoir été rapporté par l’état-major interarmes sud-coréen sans précision sur la nature des projectiles, le test avait été confirmé par le Premier ministre japonais Yoshihide Suga, qui avait, lui, déclaré qu’il s’agissait de «deux missiles balistiques». «Cela menace la paix et la sécurité de notre pays et de la région», avait dit Yoshihide Suga.

Plusieurs résolutions interdisent à Pyongyang de poursuivre ses programmes d’armement nucléaire et de missiles balistiques, et la Corée du Nord est sous le coup d’une série de sanctions internationales. Quelques jours plus tôt, dimanche, la Corée du Nord avait lancé deux missiles de croisière, non balistiques, en direction de l’ouest. Les États-Unis avaient alors minimisé l’importance de ce test, soulignant que ces engins n’étaient pas interdits par les résolutions de l’ONU. Il en va autrement pour les deux projectiles lancés jeudi.