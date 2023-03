Asie : Pyongyang assure avoir lancé deux missiles de croisière

Pyongyang a lancé dimanche deux missiles de croisière depuis un sous-marin, a annoncé lundi l’agence nord-coréenne KCNA, à quelques heures d’exercices militaires conjoints entre Séoul et Washington. Le tir a eu lieu au large de la ville côtière de Sinpo (est de la Corée du Nord) dimanche matin, selon KCNA.

L’armée sud-coréenne, citée par l’agence Yonhap, a déclaré avoir détecté le lancement d’un seul missile non spécifié, sans donner de détails. KCNA assure que l’exercice a été couronné de succès, les missiles ayant atteint leurs cibles désignées et non spécifiées au large de la côte est de la péninsule coréenne.