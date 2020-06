Séoul

Pyongyang continue de faire monter la tension

La Corée du Nord a menacé mercredi de renforcer sa présence militaire à sa frontière sud.

L’armée nord-coréenne a indiqué qu’elle allait déployer des unités dans la station touristique du mont Kumgang et dans le complexe de Kaesong (archives).

Ma tension continue de monter entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. Pyongyang a menacé mercredi de renforcer sa présence militaire à sa frontière sud, après avoir démoli le bureau de liaison avec la Corée du Sud la veille. Elle a aussi annoncé vouloir reconstruire des postes de garde.

Pyongyang a en outre affirmé avoir rejeté une proposition qu’elle aurait reçue du président sud-coréen Moon Jae-in d’envoyer un émissaire pour des discussions. Kim Yo-jong, la puissante sœur du leader nord-coréen Kim Jong-un, y a vu «une proposition sinistre et manquant de tact», selon l’agence nord-coréenne KCNA.

L’armée nord-coréenne a de son côté affirmé qu’elle allait reprendre les manœuvres militaires dans la zone frontalière et qu’elle se préparait à envoyer des tracts en direction du Sud.

Ce bureau était le résultat d’un accord entre MM. Kim et Moon qui avaient tenu trois sommets en l’espace de quelques mois. Au plus fort de son activité, ce bureau réunissait deux délégations du Nord et du Sud composées chacune d’une vingtaine de fonctionnaires.