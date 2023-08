Corée du Nord: Kim Jong Un renforce son arsenal militaire

1 / 8 Cette photo prise entre le 3 et le 5 août 2023 et diffusée par l’agence de presse officielle nord-coréenne Korean Central News Agency (KCNA) le 6 août 2023 montre le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un effectuant un tir d’essai d’une nouvelle série d’armes à feu, lors d’une visite d’une importante usine de munitions dans un lieu non divulgué en Corée du Nord. AFP Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un donne des conseils sur le terrain dans une grande usine d’armement dans cette image publiée par l’Agence centrale de presse coréenne de la Corée du Nord le 6 août 2023. via REUTERS Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un donne des instructions sur le terrain dans une grande usine d’armement dans cette image publiée par l’Agence centrale de presse coréenne (KCNA) le 6 août 2023. via REUTERS

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un a visité plusieurs grandes usines d’armement de jeudi à samedi et appelé à une augmentation de la production d’armes, ont rapporté dimanche les médias d’État. M. Kim a visité des usines produisant des moteurs pour des missiles de croisière stratégiques et des véhicules aériens sans pilote, ainsi que des lignes de production de munitions pour des lance-roquettes multiples de très gros calibre et des transporteurs-érecteurs-lanceurs, a rapporté l’Agence centrale de presse coréenne (KCNA).

L’inspection des usines, qui s’est étendue sur trois jours, s’est déroulée moins de deux semaines après que Kim Jong Un, flanqué de hauts responsables russe et chinois, avaient assisté à un défilé militaire organisé à Pyongyang à l’occasion du 70e anniversaire de l’armistice de la guerre de Corée. De nouveaux drones et missiles balistiques intercontinentaux (ICBM) à capacité nucléaire y avaient été dévoilés. Des analystes avaient vu dans l’événement «la plus grande et la plus évidente démonstration nord-coréenne de systèmes à capacité nucléaire».

Tensions attendues fin août

Lors de la visite d’une usine produisant des moteurs pour les missiles de croisière stratégiques et les drones armés, M. Kim a appelé à «augmenter régulièrement les performances et la fiabilité du moteur» et à «accroître rapidement sa capacité de production», a précisé l’Agence centrale de presse coréenne.

M. Kim a également souligné que la modernisation des armes légères était «la question la plus importante et la plus urgente dans les préparatifs de guerre (…) compte tenu de l’évolution de l’aspect de la guerre», selon l’agence de presse. Les inspections ont lieu alors que la Corée du Sud et les États-Unis se préparent à un exercice militaire conjoint majeur à la fin du mois. Pyongyang considère tous ces exercices comme des répétitions en vue d’une invasion et a averti à plusieurs reprises qu’elle prendrait des mesures «écrasantes» pour y répondre.