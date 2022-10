Tensions entre les Corées : Pyongyang effectue plus d’une centaine de tirs d’artillerie près de la frontière

Nouvel essai de missile balistique, passages d’avions de chasse, multiples tirs d’artillerie en mer: La Corée du Nord s’est livrée jeudi et vendredi à des démonstrations de force militaire.

La Corée du Nord a multiplié ces dernières semaines les essais d’armes décrits comme des simulations de frappes «nucléaires tactiques» contre des cibles en Corée du Sud. Séoul et Washington s’attendent par ailleurs à ce que Pyongyang, qui s’estime menacé par les manœuvres militaires américaines, sud-coréennes et japonaises dans la région, reprenne prochainement ses essais nucléaires.

Missiles et avions

Et entre 23h30 jeudi et 00h20 vendredi heures locales, soit peu avant le tir du dernier missile, dix avions de combat nord-coréens ont survolé jeudi une zone à 25 km de la frontière avec la Corée du Sud, qui a envoyé à son tour des appareils en réponse, selon l’état-major sud-coréen cité par Yonhap. Les avions nord-coréens ont franchi une «ligne de reconnaissance», déclenchant une réponse automatique de la part du Sud, selon la même source. Séoul a fait décoller des avions de combat, y compris des F-35A.

Tirs d’artillerie

La Corée du Nord a ensuite procédé à 170 tirs d’artillerie dans ses eaux sur ses côtes est et ouest, en violation d’une «zone tampon» établie lors d’un accord en 2018 avec le Sud pour prévenir les incidents en mer, selon l’état-major sud-coréen. «Nous les exhortons à arrêter immédiatement», a averti un communiqué de l’état-major. Mais plus tard vendredi, l’armée sud-coréenne a annoncé que le Nord avait procédé à 80 tirs d’artillerie supplémentaires sur ses côtes est et ouest, également tombées dans la «zone tampon».