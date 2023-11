La Corée du Nord minimise la fermeture de plusieurs ambassades

Au cours de la semaine passée, la Corée du Nord a fermé ses ambassades en Ouganda et Angola et mis un terme à ses missions diplomatiques à Hongkong et en Espagne, d’après les médias officiels nord-coréens et les autorités locales. Selon Séoul, ce recul offre «un aperçu de la situation économique désespérée de la Corée du Nord, qui a même des difficultés à maintenir un minimum de relations diplomatiques avec des alliés traditionnels».