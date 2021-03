Corée du Nord : Pyongyang qualifie de «provocation» les propos de Joe Biden

Le président Joe Biden avait condamné jeudi le tir des missiles effectué par la Corée du Nord, tirés vers des cibles situées en mer du Japon.

Un haut responsable nord-coréen a qualifié d’«ingérence» et de «provocation» la condamnation par le président américain Joe Biden d’un tir de missiles effectué jeudi par la Corée du Nord, a annoncé samedi l’agence KCNA.

«De telles remarques de la part du président américain sont une ingérence non déguisée dans le droit à l’auto-défense de notre État et une provocation à son égard», a déclaré dans un communiqué ce haut responsable, Ri Pyong Chol, qui avait supervisé ces tirs, selon l’agence officielle nord-coréenne.

«Deux missiles balistiques»

Le Premier ministre japonais Yoshihide Suga a déclaré dès jeudi que ces projectiles étaient «deux missiles balistiques», une catégorie d’engins dont le développement et le lancement sont interdits à la Corée du Nord par plusieurs résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies.

Après le chef du gouvernement japonais, Joe Biden a lui aussi estimé que le test nord-coréen constituait «une violation» des résolutions pertinentes de l’ONU. Et le président américain a lancé un avertissement à Pyongyang. «Nous consultons nos partenaires et alliés. Et il y aura des réponses si (les dirigeants nord-coréens) choisissent l’escalade. Nous répondrons en conséquence», a-t-il dit.