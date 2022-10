Corée du Nord : Pyongyang qualifie ses missiles de défense contre les «menaces»

«Le test de lancement de missile par la RPDC (République populaire et démocratique de Corée, ndlr) est une mesure d’autodéfense régulière et planifiée pour défendre la sécurité du pays et la paix régionale contre les menaces militaires directes des États-Unis qui durent depuis plus d’un demi-siècle», a déclaré l’agence d’aviation civile nord-coréenne sans préciser de quel lancement il s’agissait, selon l’agence officielle KCNA.