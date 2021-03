Diplomatie : Pyongyang refuse le contact avec les USA sauf s’ils renoncent à leur «politique hostile»

La Corée du Nord a une nouvelle fois tenu des propos agressifs envers les États-Unis de Joe Biden jeudi, alors que le chef de la diplomatie américaine se trouve en Asie.

Kim Jong Un et sa sœur.

«Aucun contact entre les États-Unis et la République populaire démocratique de Corée et aucun dialogue ne peuvent avoir lieu avant que les États-Unis ne mettent fin à leur politique hostile à la RPDC», a déclaré Choe Son Hui, première vice-ministre des Affaires étrangères, selon KCNA citée par l’agence de presse sud-coréenne Yonhap. «Par conséquent, nous continuerons dans l’avenir à ignorer de telles tentatives des États-Unis», a ajouté Choe Son Hui.

L’avertissement de Pyongyang est intervenu alors que deux hauts responsables américains, le secrétaire d’État Antony Blinken et le secrétaire à la Défense Lloyd Austin, se trouvaient à Séoul. La Corée du Sud est la deuxième étape de la tournée entreprise dans la région par Antony Blinken et Lloyd Austin pour renforcer avec leurs alliés un front commun face à la Corée du Nord, qui dispose de l’arme nucléaire, et à l’influence croissante de la Chine.