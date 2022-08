Péninsule coréenne : Pyongyang rejette une offre d’aide de Séoul contre dénucléarisation

Un «sommet d’absurdité»

Cette offre est un «sommet d’absurdité», a réagi vendredi Kim Yo Jong, la sœur de Kim Jong Un. «Quand on pense que le plan pour troquer une +coopération économique+ contre notre honneur, (nos) armes nucléaires, est le grand rêve, l’espoir et le plan de Yoon, on se rend compte qu’il est vraiment simple et encore puéril», a-t-elle dit, citée par l’agence officielle KCNA. «Il est clair que nous n’allons pas nous asseoir face à face avec lui», a-t-elle ajouté.