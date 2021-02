Pandémie : Pyongyang risque d’être privée d’aide alimentaire

Le Programme alimentaire mondial a annoncé mardi qu’il pourrait suspendre ses opérations en Corée du Nord. Motif: les restrictions sanitaires imposées par le régime.

La Corée du Nord a été un des premiers pays au monde à fermer ses frontières dans le contexte de la pandémie, et ce pour se protéger du virus apparu chez son voisin chinois.

Le pays souffre de longue date de graves pénuries alimentaires. L’ONU estime à plus de 40% la part de la population nord-coréenne souffrant de malnutrition. Et les sanctions internationales prises pour contraindre le régime nord-coréen à renoncer à ses programmes nucléaire et balistique n’arrangent rien.