Corée du Nord: Pyongyang tire un missile ICBM le jour de la visite de Yoon au Japon

«Besoin de coopérer»

«La Corée et le Japon ont de plus en plus besoin de coopérer en cette période de crises multiples, alors que les menaces nucléaires et de missiles de la Corée du Nord s’intensifient», a déclaré mercredi le président sud-coréen Yoon Suk Yeol dans un entretien avec plusieurs médias dont l’AFP. «Nous ne pouvons pas nous permettre de perdre du temps en laissant de côté les relations tendues entre la Corée et le Japon. Je pense que nous devons mettre fin au cercle vicieux de l’hostilité mutuelle et travailler ensemble pour défendre les intérêts communs de nos deux pays», a-t-il ajouté. Les deux pays augmentent actuellement leurs dépenses en matière de défense et organisent régulièrement des exercices militaires conjoints.