Corée du Nord : Pyongyang tire à nouveau un projectile non identifié

Il s’agit du septième essai, et du deuxième en une semaine, d’armement effectué depuis le début de l’année par la Corée du Nord.

Pyongyang a déjà mené deux essais cette semaine et a procédé à au moins quatre autres tests ce mois-ci. (Image d’illustration)

La Corée du Nord a tiré dimanche un «projectile non identifié» dans la mer de l’Est, aussi appelée mer du Japon, selon l’armée sud-coréenne, effectuant ainsi son septième essai d’armement depuis le début du mois.

La dernière fois que la Corée du Nord avait mené autant d’essais remonte à 2019, après l’échec de négociations entre le leader nord-coréen Kim Jong-un et le président américain de l’époque Donald Trump. Depuis, les pourparlers entre les deux pays sont dans l’impasse et l’économie nord-coréenne ploie sous le coup de sanctions internationales et de la fermeture des frontières que le pays s’est imposé pour se protéger du Covid-19.