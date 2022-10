Corée du Nord : Pyongyang tire deux missiles et fait voler 12 avions de combat

De nouveaux tirs sont intervenus au moment où le Conseil de sécurité de l’ONU se réunissait pour évoquer le lancement d’un autre missile nord-coréen qui avait survolé le Japon deux jours plus tôt.

La Corée du Nord a lancé jeudi deux nouveaux missiles balistiques et fait voler en formation 12 avions de combat. Elle affirme que les essais d’armes sont de «justes mesures de rétorsion» contre Washington et Séoul et leurs exercices militaires dans la région. Selon l’armée sud-coréenne, ces missiles à courte portée ont été lancés depuis les environs de Pyongyang en direction de la mer du Japon. Les garde-côtes japonais ont confirmé avoir détecté ces projectiles.