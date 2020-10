Corée du Nord : Pyongyang traite ses détenus «pire que des animaux»

Un rapport de Human Rights Watch dénonce la situation dans les centres de détention en Corée du Nord, où la torture est souvent pratiquée.

L’organisation de défense des droits de l’Homme basée aux États-Unis affirme avoir interviewé des dizaines d’anciens détenus ainsi que des responsables nord-coréens et dénonce la situation dans les centres de détention en Corée du Nord, où la torture est souvent pratiquée. Accusée de violation à grande échelle des droits humains, la Corée du Nord est un pays «fermé» et le fonctionnement de son système judiciaire est peu connu.

«Cesser la torture endémique et cruelle»

Dans son rapport, HRW demande à Pyongyang de «cesser la torture endémique et cruelle, ainsi que le traitement dégradant et inhumain dans les centres de détention». HRW exhorte la Corée du Sud, les États-Unis et d’autres pays membres de l’ONU à faire «pression sur le gouvernement nord-coréen». D’une manière générale, la Corée du Nord assure respecter les droits humains et affirme que les critiques de la communauté internationale représentent une campagne de diffamation ayant pour but de «miner le système socialiste sacré».