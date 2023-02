Corée du Nord: Pyongyang veut élargir et intensifier ses exercices militaires

Asie : La Corée du Nord veut élargir et intensifier ses exercices militaires

L’armée nord-coréenne a déclaré qu’elle allait étendre et intensifier ses exercices militaires en vue de «la préparation à la guerre», à l’approche d’une parade massive.

Cet engagement a été pris lors d’une réunion tenue lundi sous la direction du dirigeant nord-coréen Kim Jong Un, à la suite d’exercices aériens conjoints de la Corée du Sud et des États-Unis la semaine passée. À l’ordre du jour, figurait «l’élargissement et l’intensification constants des opérations et des exercices de combat de l’Armée populaire coréenne (…) afin de strictement perfectionner la préparation à la guerre», selon l’agence officielle KCNA mardi.