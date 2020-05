Asie

La Corée du Nord veut renforcer sa «dissuasion nucléaire»

Une réunion en présence du leader nord-coréen Kim Jong Un a détaillé «de nouvelles mesures visant à renforcer la dissuasion nucléaire militaire du pays».

«Mesures cruciales»

L’agence évoque «des mesures cruciales» mais ne donne pas de détails sur la nature des décisions prises concernant la dissuasion nucléaire. KCNA indique que les discussions ont aussi porté sur «la mise en état d’alerte des forces armées stratégiques», dans le cadre «de l’accroissement et du développement des forces armées du pays».

Des décisions ont notamment été adoptées pour «un accroissement et un développement considérables de la puissance de feu des pièces d’artillerie de l’Armée populaire coréenne», selon l’agence officielle. Les participants à la réunion ont aussi examiné «une série de défauts dans les activités militaires et politiques» de la Corée du Nord et ont discuté des moyens d’assurer «une amélioration décisive» dans ces domaines, a ajouté KCNA.