Péninsule coréenne : Pyongyang veut rétablir les canaux de communication avec Séoul

Les communications entre les deux Corées font l’objet de suspensions et de reprises répétées depuis plusieurs mois.

Tirs de missiles

La Corée du Nord avait unilatéralement coupé tous ces canaux officiels de communication militaire et politique en juin 2020 après avoir dénoncé l’envoi sur son territoire de tracts de propagande anti-Pyongyang par des militants basés au Sud. Un an plus tard, le 27 juillet 2021, les deux Corées avaient annoncé un dégel surprise de leurs relations avec le rétablissement de ces communications transfrontalières.

Les deux dirigeants avaient eu leur premier entretien téléphonique ce jour-là et les deux parties avaient révélé un échange de lettres depuis avril entre Kim Jong-un et Moon Jae-in, dans lesquelles ils estimaient qu’un rétablissement d’une ligne téléphonique entre eux serait une première étape de réchauffement des relations entre les deux pays, techniquement encore en guerre. Cette détente n’avait toutefois pas duré, Pyongyang, irrité par des exercices militaires conjoints des États-Unis et de la Corée du Sud, cessant de répondre aux appels deux semaines plus tard.