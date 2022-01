Genève : Pyramides d’Egypte, muraille de Chine et… Jet d’eau vont s’éclairer dimanche

L’emblème genevois sera parmi les 100 monuments illuminés dans le monde à l’occasion de la Journée mondiale des maladies tropicales négligées.

Dimanche, plus de 100 monuments vont s’illuminer dans 32 pays, à l’occasion de la Journée mondiale contre les maladies tropicales négligées. Le Colisée à Rome, la tour de Pise, les chutes du Niagara, la tour de Tokyo, les pyramides de Gizeh en Égypte, le Christ Rédempteur à Rio, ou encore la grande muraille de Chine. Tous vont témoigner de leur solidarité envers les 1,7 milliard de personnes dans le monde atteintes de ces maladies méconnues. A leur instar, au bout du lac, l’emblématique Jet d’eau genevois va se parer d’orange et de violet, à la tombée de la nuit jusqu’à 22h30.

Les populations les plus pauvres en sont les victimes

Les maladies tropicales négligées sont des affections graves mais méconnues qui chaque année tuent, défigurent, handicapent des dizaines de millions de personnes. Le plus souvent, il n’existe ni traitements ni vaccins adéquats, car elles frappent les populations les plus pauvres et sont délaissées par la recherche pharmaceutique.