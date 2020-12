Fin juillet 2017, un double incendie avait agité les nuits de Payerne (VD) et Domdidier (FR).

Il est notamment prévenu d’incendie intentionnel, de mauvais traitements infligés aux animaux, d’explosion, de diffamation, de dénonciation calomnieuse et d’induction de la justice en erreur. Actuellement, il dort toujours en prison, notamment parce que son attitude durant l’instruction n’a pas été des plus adéquates: le procureur général adjoint Raphaël Bourquin relève notamment que l’auteur a «faussement dénoncé des tiers pour la commission des incendies». En outre, l’examen psychiatrique du prévenu a retardé la fin de l’instruction.

L’homme, qui bénéficie à ce stade de la présomption d’innocence, clame son innocence pour l’ensemble des faits à l’exception de l’incendie du 5 août 2017, à Dompierre (FR). Au total, plusieurs procédures pénales avaient été ouvertes suite aux douze incendies qui avaient frappé la Broye fribourgeoise et vaudoise durant l’été 2017. Ces incendies s’étaient déclarés le 9 juillet à Dompierre, le 15 juillet à Avenches (concernant notamment l’Institut équestre national d’Avenches), le 29 juillet à Domdidier et à Payerne, et le 5 août à Dompierre (avec explosion). La date du procès n’est pas encore connue.