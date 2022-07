Californie : Q'orianka Kilcher accusée de fraude à l’assurance

Entre le 14 octobre 2019 et le 9 septembre 2021, l’actrice aurait touché 96’838 dollars après avoir dit à son médecin qu’elle était en incapacité de travailler, à la suite d’un accident survenu pendant le tournage du film «Dora et la cité perdue», en 2018. Or, selon l’enquête menée par les autorités, Q’orianka a bien bossé pour «Yellowstone» entre juillet et octobre 2019. «La loi californienne interdit les fausses déclarations aux prestataires de soins, dans le but de toucher des compensations», écrit le département californien de l’assurance.