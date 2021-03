«Nous ne pouvons plus rester assis»

Le club de Tromsö IL, bientôt suivi dans son initiative par d’autres dont le principal du pays, Rosenborg, a estimé récemment que le dialogue ne suffisait plus et a délivré son message: « Nous devrions réfléchir à ce qu’est l’idée du football et pourquoi tant de gens aiment notre sport, disait le communiqué. Le fait que la corruption, l’esclavage moderne et un nombre élevé de décès consti t uent le fondement de la chose la plus importante que nous ayons, la Coupe du monde , n’est pas du tout acceptable. Nous ne pouvons plus rester assis et regarder des gens mourir au nom du football. »