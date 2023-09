Qatargate: une eurodéputée belge clame son innocence

L’eurodéputée belge Marie Arena, dont le domicile bruxellois a été perquisitionné en juillet dans l’enquête dite du «Qatargate», nie toute implication dans ce scandale de corruption. «Je n’ai rien à voir avec cette affaire» et «rien à voir avec ce qui a été trouvé chez mon fils», assure cette élue belge francophone de 56 ans. L’une des six perquisitions menées à la mi-juillet chez elle et dans son entourage avait débouché sur la découverte de 280’000 euros en espèces, au domicile de son fils, voisin du sien, selon une source proche du dossier.