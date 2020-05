Tribunal administratif fédéral

QoQa pas autorisée à travailler la nuit

Le Tribunal administratif fédéral confirme le refus du SECO qui refuse d’accorder à la société Qoqa, une autorisation de travail la nuit.

QoQa, qui met en ligne chaque jour des produits à prix cassé pour une durée de 24 heures, expliquait qu'un collaborateur était mobilisé entre minuit et minuit trente du lundi au vendredi. Cet employé devait répondre aux questions et commentaires des internautes et s'assurer de la publication correcte des offres du jour. De même, il travaillait durant 3 heures le samedi et le dimanche pour la mise en ligne des offres dominicales.