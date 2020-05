Guide auto «20 minutes»

Qu'est-ce que je risque si je circule avec des pneus d'hiver?

Beat continue de circuler avec des pneus d'hiver, même par beau temps et des températures de 20°C. Que risque-t-il en cas d'accident?

En ce qui concerne les raisons de cette règle d'or, je ne vais pas entrer dans les détails. Elles sont largement connues: en raison des différents profils et mélanges de gomme, les pneus d'hiver et d'été sont plus sûrs et plus efficaces durant leur saison respective. Les pneus d'hiver possèdent un mélange de gomme plus souple et garantissent tenue et stabilité par des températures inférieures à 7°C. En été, ce mélange de gomme souple peut toutefois s'avérer problématique: la performance de freinage diminue, la consommation de carburant augmente et la stabilité est plus faible. À cela s'ajoute le fait que les pneus d'hiver s'usent davantage en été.