Alain Berset, également ministre de la culture, a coutume de publier différentes choses sur son compte, notamment les choix musicaux qui l’accompagnent le long de son parcours. Jouons le jeu de l’interprétation et partons du principe que les titres qu’il sélectionne ne sont pas choisis par hasard. Ci-dessous, le morceau choisi, du groupe electro anglais Crazy P.

Crazy? Fou? Espérons qu’Alain Berset ne suggère pas qu’il est en train de céder à la folie. Et le titre, «Like a fool»: le Fribourgeois ne veut sûrement pas dire par là qu’il prépare pas sa séance «comme un idiot». Et, graphiquement, cette flèche dirigée vers le haut sur la dernière branche du «W» initial, écrit des mains du ministre?

Que dire enfin de l’image de couverture, de ses couleurs et de ses formes géométriques? Alain Berset était-il sous l’emprise de substances psychotropes au moment de choisir son titre, ou essayait-il de nous avertir que nous en aurions tous besoin pour surmonter ce qui allait arriver?

Souvenons-nous que le ministre est sous pression: les milieux économiques et une partie de la population appellent à des réouvertures: il en irait de la santé économique et psychique du pays. D’un autre côté, les épidémiologistes s’inquiètent d’un relâchement trop rapide, alors que les variants continuent de progresser.

Tiraillé, Alain Berset a-t-il choisi de pencher d’un côté? «Soyons fous, soyons idiots», rouvrons tout, dansons et chantons? Ou au contraire, devons-nous nous réfugier dans la musique et les drogues hallucinogènes pour nous évader de notre froide et virale réalité?