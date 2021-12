Berne : Quadragénaire trouvé sans vie dans son appartement incendié

Un logement à Meiringen (BE) a été la proie des flammes tôt samedi matin. Les pompiers ont découvert un homme de 48 ans sans vie lors de leurs travaux d’extinction.

Les dégâts matériels se limitent principalement à l’appartement touché et à la cage d’escalier. Une enquête est en cours sous la direction du Ministère public Oberland concernant la cause de l’incendie et pour clarifier la cause du décès.