Football : Quadruplé de Haaland, Dortmund reprend la 2e place

Grâce à un quadruplé du prodigieux buteur norvégien de 20 ans Erling Haaland, Dortmund s’est imposé 5-2 à Berlin contre le Hertha, reprenant la deuxième place de la Bundesliga.

Haaland a marqué son premier but juste après la pause. Totalement démarqué dans les six mètres, il a poussé au fond un centre d’Emre Can (1-1, 47e). Quelques instants plus tard, servi à la limite du hors jeu par Julian Brandt, il a laissé les défenseurs sur place d’un coup de rein surpuissant et a pris tout son temps pour ajuster le gardien berlinois (2-1, 49e). Pour son troisième but, il a bénéficié d’une catastrophique passe en retrait d’un Berlinois pour filer seul au but (3-1, 62e). Raphaël Guerreiro a marqué le quatrième but de Dortmund (4-1, 70e)