Ville de Genève : Quai des Bergues réservé aux piétons et vélos bannis

La phase test est terminée, la décision est tombée: le quai des Bergues restera réservé aux seuls piétons. Exit, donc, les vélos. Ceux-ci sont priés d’emprunter un autre parcours. Les gérants de plusieurs magasins sur place saluent la mesure prise par la Ville, selon Léman Bleu. «Ça a dynamisé le quai (…) et c’est beaucoup plus convivial», a témoigné l’un d’eux. La conseillère administrative Frédérique Perler, chargée de l’Aménagement, a pris sa décision après consultation des habitants et des commerçants. De son côté, l’association Pro Vélo soutient la piétonnisation des Bergues. Par contre, elle juge le parcours alternatif insatisfaisant.