Dans certains endroits à Zurich, des personnes se rassemblent et parfois des incidents s’y déroulent.

Depuis le début de l’année, des rassemblements de foules se forment au bord du lac à Zurich. La police constate régulièrement des conflits, voir des incidents violents. Pour tenter de calmer le jeu, la police municipale a annoncé qu’elle allait, dès vendredi, installer une surveillance vidéo qui sera active la nuit, de 21 à 5 heures du matin et le week-end. Cette opération est planifiée sur un mois. Ce sont en tout 18 caméras qui seront en service. Après cette période, la situation sera évaluée et la mesure sera prolongée si nécessaire a indiqué mercredi la police municipale zurichoise. Les zones couvertes par les caméras sont visibles sur le site de la police et chacune est dotée de panneaux informatifs.