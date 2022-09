Gares et arrêts de bus – «Il faudrait davantage de places assises»

«J’espère qu’après tous ces travaux à la gare, les CFF mettront enfin plus de bancs pour s’asseoir sur le quai.» «On est supposés faire la chaise en attendant notre train qui a un retard indéterminé?» Un post Instagram, fustigeant le manque de places assises en gare de Renens (VD) – pourtant modernisée –, a fait vivement réagir les usagers des transports publics, ces derniers jours. Mais la problématique se mesure à l’échelle suisse.

«Suite à un récent sondage mené auprès des passagers, nous constatons que dans de nombreuses gares et arrêts de bus, les sièges manquent ou sont en nombre insuffisant, ou sont mal placés», rapporte Stephan Appenzeller, chargé de communication pour la CITraP Suisse, communauté d’intérêts pour les transports publics. Ce dernier note qu’«avec le vieillissement de la population, il faudrait davantage d’endroits pour s’asseoir».

Genève devrait faire mieux

Alors que dans certaines gares zurichoises, il n’existe pas de places assises, à Cornavin, par exemple, le peu d’entre elles est critiqué sur les quais de la ligne du Léman Express, reliant Genève à Annemasse (F). «Elles sont souvent situées au début ou à la fin des quais, et peu visibles. Hors heures de pointe, la plupart des trains circulent avec une composition courte, qui s’arrête au milieu du quai, donc loin des sièges», poursuit Stephan Appenzeller. Et «les améliorations sont lentes», ajoute-t-il.

Normes fédérales strictes

De leur côté, les CFF renvoient aux normes fédérales. «Sur les quais, avec des voies des deux côtés, il est important de garantir des espaces de circulation aussi larges que possible aux heures de pointe, et surtout au milieu des quais, où les affluences sont les plus fortes. Des bancs sont installés là où cela est possible», répond leur porte-parole, Frédéric Revaz.