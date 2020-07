Matériel

Qualcomm promet de recharger votre smartphone en quinze minutes

Le fabricant américain de puces informatiques réduit encore le temps de charge avec la nouvelle évolution de son système filaire.

Moins pratiques que les stations sans fil, les câbles filaires conservent un avantage compétitif en matière de temps de recharge des batteries de smartphones. Qualcomm l’a encore accentué avec sa nouvelle plateforme de charge rapide Quick Charge 5. Le fabricant américain promet une recharge ultrarapide des smartphones compatibles, soit 50% en l’espace de cinq minutes et 100% en quinze minutes.

Les chargeurs pourront supporter une puissance de 100 watts. Le principal défi est d’éviter que les batteries ne prennent feu durant l’opération qui peut être exécutée avec différentes tensions de courant électrique. Qualcomm dit avoir instauré huit niveaux de protection de tension, trois niveaux de protection de courant, trois niveaux de protection thermique et trois niveaux de protection par minuterie dans le sous-système de charge.

La technologie s’appuie sur un câble USB-C standard de 3 ampères et gère des batteries de 4500 mAh embarquées dans les smartphones les plus gourmands du marché. On devrait trouver des smartphones compatibles tournant sous Android avec la technologie Quick Charge 5 dans les prochains mois, notamment du côté du chinois Xiaomi. Quant aux appareils dotés des normes Quick Charge 2 à 4 +, ils pourront aussi utiliser un chargeur 5.0, mais bien sûr sans bénéficier de la charge ultrarapide.