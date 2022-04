Play-off de NBA: Memphis bat Minnesota et se qualifie

Basketball : Qualification des Grizzlies: «Ça n’a pas été beau mais on l’a emporté»

Grâce à son succès lors de l’acte VI du premier tour des play-off de NBA, Memphis a remporté sa série contre Minnesota et affrontera Golden State au prochain tour.

Ja Morant et les Grizzlies ont pris le dessus sur Karl-Anthony Towns et les Timberwolves.

«On l’a fait. Ça n’a pas été beau, mais on s’est battu tout le temps, on a rendu les coups et on l’a emporté. On a décroché les quatre victoires, mais il va falloir qu’on soit meilleurs au prochain tour», a commenté le meneur Ja Morant (8 rbds, 11 passes et 17 pts… à 4/14 au tir) après la rencontre.