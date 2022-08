Volleyball: Qualification historique de la Suisse

La Suisse a battu la Bosnie et marqué son histoire, en qualifications pour le prochain Championnat d’Europe (3-0; 25-16 25-19 et 25- 20), devant les 1100 spectateurs de la BetoncoupeArena de Schönenwerd. Elle jouera l’Euro 2023.

Les Suisses ont pu fêter la qualification dès la fin du 2e set. Capture d’écran RTS.ch.

L'attente aura finalement permis aux Suisses de savourer leur réussite collective quelques jours de plus et de fêter cette qualification à domicile. Ils auraient pu assurer l'affaire en semaine en déplacement en Roumanie, mais ils s'y sont inclinés. Non sans arracher un précieux tie-break au passage (2-3). Ils ont assuré leur place en terminant premiers des meilleurs deuxièmes.

Quentin Zeller - le seul Romand de ce groupe et excellent dimanche au service, notamment - et compagnie ont finalement glané le dernier point nécessaire contre une Bosnie qui n'avait plus rien à gagner, mais pas grand-chose à perdre non plus. A deux sets à zéro, après 50 minutes de jeu, l'unité nécessaire était déjà dans le sac et le ticket pour l'Euro dans la poche.

Un poil crispés par l'enjeu, les hommes de Mario Motta ont vite été menés 4-7, avant de se reprendre, de revenir à 9-9 et de s’envoler. De quoi calmer l'ambiance mise par les supporters bosniens et réveiller le public soleurois, tout heureux de vivre en direct un petit morceau d'histoire de ce sport en Suisse. La première manche a été bouclée sur le score de 25-16, sur un énième contre en haute altitude, et a donné le ton pour la suite.

Le retour de Djokic

Cette qualification a en prime été possible sans le concours de Jovan Djokic, l'un des meilleurs atouts de la sélection nationale, blessé quelques jours avant le début de ces qualifications. Il sera de retour l'année prochaine pour l'Euro dans un pays organisateur encore à désigner - l'Ukraine ne peut logiquement pas le recevoir, Israël pourrait le reprendre -, où Reto Giger et ses coéquipiers affronteront la crème du continent. Un niveau qu’ils découvriront sans doute avec un peu d’appréhension.