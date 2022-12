Basketball: Qualification historique de Vevey, Union Neuchâtel sort Fribourg Olympic

Boris Mbala et Fribourg ne seront pas du voyage à Montreux, Neuchâtel et Vevey oui.

Battus 77-78 par ce même adversaire dans le cadre du championnat, les Veveysans se sont «vengés» de manière opportune aux Galeries du Rivage face à des Boncourtois vite placés dans leurs petits souliers. Voilà les hommes de Niksa Bavcevic qualifiés pour le Final Four de la SBL Cup, qui se déroulera les 28 (demi-finales) et 29 janvier (finale) 2023 à la salle Omnisports du Pierrier, distante de 6 km de leur antre. Autant dire qu’ils ne manqueront pas de soutien.

Ce qui n’était pas exactement le cas ce mardi soir aux Galeries, où seuls 250 spectateurs avaient décidé de s’extirper de la course aux cadeaux. Les joueurs de Vevey Riviera Basket n’en ont eu cure. Soucieux de ne pas vivre le même cauchemar que le 3 décembre dernier face aux Jurassiens, ils ont eu la bonne idée de prendre le match par le bon bout (29-18 après le premier quart), et de gérer leur avantage avec le sérieux qui s’imposait.

Et parfois même avec panache, à l’image de Michael Williams auteur d’un panier en suspension à quelques secondes de la sirène intermédiaire. À la 20e, le trou était fait (44-29). Les Ajoulots ont eu beau se démener, ils ne sont jamais parvenus à combler l’écart concédé en début de partie. Leur pivot, Martins Igbanu, a pourtant inscrit la bagatelle de 27 pts. Dans le camp opposé, Jonathan Dubas, toujours aussi fringant dans la raquette (12 rebonds) et au chapitre des assists (8 dont 7 en première mi-temps), a pleinement joué son rôle.

À noter que les Veveysans connaissent leur adversaire des demi-finales du Final Four. Il s’agit d’Union Neuchâtel ,qui a créé la surprise en prenant le meilleur sur Fribourg Olympic 86-81.

Impensable, Fribourg Olympic ne sera pas au final four

Onde de choc dans le basket suisse, Fribourg Olympic ne verra pas le final four de Montreux, qui aura lieu fin janvier, et c’est une première depuis 2005 (et une première depuis que l’événement a lieu dans la salle du Pierrier) ! En voilà une nouvelle difficile à croire, tant les Fribourgeois ont l’habitude d’écraser toutes les compétitions de leur talent.